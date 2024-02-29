$90.84-1.0398.54-0.91
Войти в почту

Зеленский сменил командующего силами логистики ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский произвел замену командующего силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.

Зеленский сменил командующего силами логистики ВСУ
© globallookpress.com

Так, Зеленский уволил с должности командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка и назначил вместо него Владимира Карпенко.

8 февраля украинский президент снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а Сергея Шапталу - с поста начальника Генштаба ВСУ. Вместо Залужного главкомом стал экс-командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а место Шапталы занял Баргилевич - бывший командующий Силами территориальной обороны ВСУ. Затем Зеленский назначил заместителей главнокомандующего ВСУ и заместителей начальника Генштаба. Свои должности потеряли также командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев и Миргородский. Позднее были произведены и изменения в составе ставки верховного главнокомандующего. Так, в ее состав были введены новый начальник Генштаба ВСУ и командующий Сухопутными войсками, бывший же командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский был выведен.

Зеленский назначил Павлюка командующим сухопутными войсками, Юрия Содоля - командующим объединенными силами ВСУ, Игоря Скибюка - командующим десантно-штурмовыми войсками, Игоря Плахуту - командующим силами территориальной обороны. Кадровые перестановки президент мотивировал "стагнацией ВСУ на фронте и необходимостью перезагрузки генералитета".

Военные новости
Александр Сырский
Валерий Залужный
Сергей Наев
Сергей Шаптала
Владимир Карпенко
Владимир Зеленский
Генштаб
Украина