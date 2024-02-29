Зеленский сменил командующего силами логистики ВСУ

8 февраля украинский президент снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а Сергея Шапталу - с поста начальника Генштаба ВСУ. Вместо Залужного главкомом стал экс-командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а место Шапталы занял Баргилевич - бывший командующий Силами территориальной обороны ВСУ. Затем Зеленский назначил заместителей главнокомандующего ВСУ и заместителей начальника Генштаба. Свои должности потеряли также командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев и Миргородский. Позднее были произведены и изменения в составе ставки верховного главнокомандующего. Так, в ее состав были введены новый начальник Генштаба ВСУ и командующий Сухопутными войсками, бывший же командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский был выведен.