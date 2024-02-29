Названа страна, обладающая крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире

Россия обладает самым разнообразным и крупнейшим арсеналом ядерного оружия среди всех стран планеты, заявил руководитель стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон. По его словам, в РФ строят новые атомные субмарины с крылатыми ракетами.

На сегодняшний день Россия обладает самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран мира. В сентябре 2023 года Россия объявила, что поставила межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» на боевое дежурство. Кроме того, РФ продолжает создавать новые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами, — говорится в письменных показаниях Коттона, приуроченных к его выступлению в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

Военачальник подчеркнул, что Россия модернизирует «ядерную триаду» и создает оружие других типов. Речь идет о гиперзвуковых системах, способных нести ядерные боеголовки, таких как ракета воздушного базирования «Кинжал» и ракета морского базирования «Циркон». По словам Коттона, ВС РФ неоднократно применяли «Кинжалы» против ВСУ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил во время послания Федеральному собранию, что ракетный комплекс «Сармат» поставлен в войска. Россия скоро его продемонстрирует в районах базирования на боевом дежурстве, отметил он. Российский лидер добавил, что в бою уже применялся комплекс «Циркон», эта система также находится в строю.