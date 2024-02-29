Российской армии передали партию БМП-3

«"Курганмашзавод" входящий в дочерний холдинг "Ростеха" "Высокоточные комплексы" передал армии уже вторую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3. Как и в первую отгрузку года, состоявшуюся в январе, завод вновь поставил военным в полтора раза больше техники, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.