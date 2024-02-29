Пентагон признал угрозу от противоспутниковых средств РФ

Совершенствующиеся российские средства борьбы со спутниками представляют собой угрозу национальной безопасности США и их союзников, сообщили в министерстве обороны США.

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По словам главы Космического командования ВС США генерала Стивена Уайтинга, потенциал России по борьбе со спутниками представляет собой реальную угрозу для космической сферы, национальной безопасности Штатов и способности командования решительно реагировать в целях защиты своих интересов и интересов союзников и партнеров.

Он подчеркнул, что несмотря на бои на Украине и экономические санкции, Россия продолжает развивать комплекс противоспутникового оружия.

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию отверг идею о переговорах по стратегической стабильности с США в отрыве от вопросов национальной безопасности РФ.

Более того, президент назвал "предвыборной демагогией" и "лицемерием" заявления американских властей о том, что они заинтересованы в переговорах о стратегической стабильности. Он обратил внимание присутствующих на то, что власти США открыто предпринимают в отношении РФ враждебные действия. Подобными заявлениями, уверен российский лидер, Штаты хотят показать собственным гражданам и всему миру то, что они "по-прежнему правят миром".