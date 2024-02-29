Шойгу: Россия готова встретить любого противника

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«У России есть все, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнет на нашу территорию», — заявил Шойгу.

Также Шойгу заявил, что вооружение, которое есть у России, призвано показать Западу, что с РФ лучше не связываться. Он отметил, что на Западе за последнее время наговорили «много глупостей».