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Хуснуллин рассказал, что в Мариуполе восстанавливают историческую часть города

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в Мариуполе в настоящий момент идут восстановительные работы в исторической части города. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Хуснуллин рассказал, что в Мариуполе восстанавливают историческую часть города
© ТАСС

«Если два года назад основной задачей было пустить свет, газ, тепло, электричество, то сейчас мы уже восстанавливаем историческую часть Мариуполя», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в течение текущего года будут закончены работы по строительству основных объектов.

Ранее Марат Хуснуллин заявил о начале восстановления Азовского морского института в Мариуполе.

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