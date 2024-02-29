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Путин объявил о строительстве новейших ледоколов «Сталинград» и «Лидер»

Россия продолжит наращивать Арктический флот, в следующем году планируется начать строительство нового атомного ледокола «Сталинград», заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Путин объявил о строительстве новейших ледоколов «Сталинград» и «Лидер»
© ТАСС

«В прошлом году вышла в рейд уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс», в начале этого года на Балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград», в следующем заложим еще один корабль такого же класса – «Сталинград». На дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер» вдвое большей мощности», – сказал Путин.

Также на базе отечественных верфей планируется обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы, заявил глава государства.

«Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике», – отметил он.

Ранее Путин дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов.

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