Путин объявил о строительстве новейших ледоколов «Сталинград» и «Лидер»
Россия продолжит наращивать Арктический флот, в следующем году планируется начать строительство нового атомного ледокола «Сталинград», заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
«В прошлом году вышла в рейд уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс», в начале этого года на Балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград», в следующем заложим еще один корабль такого же класса – «Сталинград». На дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер» вдвое большей мощности», – сказал Путин.
Также на базе отечественных верфей планируется обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы, заявил глава государства.
«Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике», – отметил он.
Ранее Путин дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов.