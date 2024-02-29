Путин объявил о строительстве новейших ледоколов «Сталинград» и «Лидер»

«В прошлом году вышла в рейд уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс», в начале этого года на Балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград», в следующем заложим еще один корабль такого же класса – «Сталинград». На дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер» вдвое большей мощности», – сказал Путин.