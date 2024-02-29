Раскрыты подробности уничтожения отряда элитного спецназа ВСУ

«На Херсонском направлении на волне статичных столкновений и взаимных ударов в Крынках произошло кое-что из ряда вон выходящее: вчера подразделения ССО Украины на пяти катерах попытались высадиться на Тендровской косе. Перемещение плавсредств было замечено к западу от маяка, и отряды ССО были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно. В найденной у берега лодке были обнаружены четыре ликвидированных спецназовца и один раненый, которого взяли в плен и допросили, установив принадлежность десантных групп к 73-му морскому центру ССО. В преддверии вылазки в районе Одессы, Южного и Очакова действовали три беспилотника „Байрактар“, а в момент атаки над акваторией Черного моря патрулировали два БЛА с аэродромов Вознесенск и Долгинцево, осуществлявшие наведение ДРГ», — сообщил «Рыбарь».