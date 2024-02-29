ВСУ попытались атаковать российский регион во время послания Путина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объекты на территории Белгородской области во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщило Минобороны России. Lenta.ru
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа был уничтожен», - говорится в сообщении. nsn.fm
На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Его введение обусловлено повышением активности ВСУ в приграничных районах. Говорит Москва