ВСУ попытались атаковать российский регион во время послания Путина

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа был уничтожен», - говорится в сообщении. nsn.fm

На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Его введение обусловлено повышением активности ВСУ в приграничных районах. Говорит Москва