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Al Jazeera: израильская армия проводит рейды на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля штурмует палестинские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Израильская армия проводит рейды на Западном берегу Иордана
© ТАСС

По его данным, израильские войска, в частности, штурмуют лагерь беженцев Каландия, расположенный к северу от Иерусалима, и продвигаются в Дженине и расположенном неподалеку от него населенном пункте Джаба. Сообщается об интенсивных боестолкновениях и перестрелке в Каландии, где израильские военные открыли огонь по автомобилю с мирными гражданами, есть информация о нескольких раненых.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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