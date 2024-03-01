Израильская армия проводит рейды на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля штурмует палестинские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские войска, в частности, штурмуют лагерь беженцев Каландия, расположенный к северу от Иерусалима, и продвигаются в Дженине и расположенном неподалеку от него населенном пункте Джаба. Сообщается об интенсивных боестолкновениях и перестрелке в Каландии, где израильские военные открыли огонь по автомобилю с мирными гражданами, есть информация о нескольких раненых.