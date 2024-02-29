Путин раскрыл ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на Западном направлении. Газета.Ru

«Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток — втягивании в альянс Швеции и Финляндии», — сказал он. RT на русском