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Путин раскрыл ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на Западном направлении. Газета.Ru

«Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток — втягивании в альянс Швеции и Финляндии», — сказал он. RT на русском

Ранее венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия устранила препятствия для одобрения членства Швеции со стороны правящей партии «Фидес» и стала последней страной альянса, ратифицировавшей вступление. Lenta.ru

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