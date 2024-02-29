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Путин заявил об укреплении ВС России из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Путин заявил об укреплении ВС России из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО
© globallookpress.com

«Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток — втягивании в альянс Швеции и Финляндии», — сказал он.

Ранее Путин подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также установил их состав.

28 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков движение НАТО в сторону России — повод принять новые меры безопасности

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