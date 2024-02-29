Путин заявил об укреплении ВС России из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
«Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток — втягивании в альянс Швеции и Финляндии», — сказал он.
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