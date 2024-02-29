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Путин сообщил, что комплекс «Сармат» поставлен в российские войска

Комплекс «Сармат» поставлен в российские войска. Об этом в четверг, 29 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Путин сообщил, что комплекс «Сармат» поставлен в российские войска
© РИА Новости

По его словам, комплекс продемонстрируют в скором времени. Российский лидер добавил, что работа над новыми вооружениями в стране продолжается.

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Послание президента России Федеральному собранию началось в Гостином дворе в Москве в полдень. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что выступление российского лидера продлится более часа.

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