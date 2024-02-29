Путин сообщил, что комплекс «Сармат» поставлен в российские войска

Комплекс «Сармат» поставлен в российские войска. Об этом в четверг, 29 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По его словам, комплекс продемонстрируют в скором времени. Российский лидер добавил, что работа над новыми вооружениями в стране продолжается.