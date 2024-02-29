Власти Франции открыто заявили о возможности отправки войск для защиты нацизма на Украине, против которого ВС РФ борются в зоне СВО. С таким утверждением выступил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в среду.

По мнению главы Никарагуа, НАТО, страны Европы и США объединяются для защиты нацизма на Украине, в то время как российские военные ведут с ним борьбу.

"Теперь мы даже открыто слышим, как европейские президенты, президент Франции, той самой Франции, которая убила миллионы людей в Алжире и других оккупированных ими странах, говорят о вводе войск [на Украину] из стран Европы, и они также хотят поддержки со стороны американских войск для защиты нацизма на Украине", - приводит слова Ортеги новостной портал 19digital.

По его оценкам, украинский народ вновь оказался жертвой фашистской и нацистской идеологий, как во времена Второй мировой войны. Ортега напомнил, что в прошлом Россия уже "сыграла решающую роль в разгроме нацизма и фашизма".

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции в Париже, посвященной Украине, не стал исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону специальной военной операции РФ. Он также заявил, что государства Запада намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.