Шахматист Карякин рассказал, что подвергся атаке дрона-камикадзе в Авдеевке
Шахматист Сергей Карякин и его товарищи подверглись атаке дрона-камикадзе в Авдеевке в Донецкой Народной Республике. Гроссмейстер опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.
«Мы убежали от дрона-камикадзе, забежали в подъезд ... Все нормально, с ребятами все хорошо. Тут такое место, что не бывает без "сюрпризов"», — поделился Карякин.
Как отметил шахматист, в Авдеевке он посетил местный уцелевший храм, сыграл в шахматы с военными на крыше девятиэтажного дома, а также пообщался с оставшимися в городе жителями.