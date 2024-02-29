Иванов: комплекс "Авангард" обеспечивает безопасность РФ на десятилетия вперед

Россия может обеспечить безопасность комплексом "Авангард" на десятилетия вперед и остается лидером в мире по новым видам вооружения. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов, ранее занимавший посты министра обороны, секретаря Совбеза.

"Это ["Авангард]" уникальное оружие, ни у кого в мире его нет. Только одним "Авангардом" мы обеспечиваем свою национальную безопасность на десятилетия вперед, если не на столетия", - сказал Иванов о комплексе "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Он рассказал, что за последние годы президент РФ Владимир Путин "лично проводил десятки совершенно закрытых совещаний по комплексу "Авангард", который стоит на вооружении".

При этом представитель Кремля обратил внимание на другие вооружения, имеющиеся у России: "Помимо этого, есть "Буревестник" (крылатая ракета неограниченной дальности - прим. ТАСС), есть "Посейдон" (принципиально новый вид подводного оружия, основанный на применении беспилотных подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой - прим. ТАСС), есть "Пересвет" (комплекс лазерного оружия - прим. ТАСС)".

"Мы полностью перевооружили наш стратегический атомный подводный флот", - указал Иванов, уточнив, что имеет в виду атомные подводные лодки серии "Борей", оснащенные баллистическими ракетами "Булава".

Он напомнил, что во время первых испытаний были неудачные пуски этих ракет, что вызывало "критику и зубоскальство".

"Но никогда новый вид ракеты, космической техники не обходился на начальном этапе без неудачных испытаний, а после десяти испытаний ситуация налаживалась, ракетная техника стала хорошо и точно летать и, соответственно, принималась на вооружение", - отметил спецпредставитель президента.