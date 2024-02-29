Российские военные заморозили в подвале сбежавшего с СВО сослуживца

В Кировской области арестовали двоих участников специальной военной операции (СВО), которые везли в багажнике тело замерзшего сослуживца. Об этом сообщает Baza.

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По данным издания, машину военных остановили сотрудники ДПС в кировском районе Талица ночью 23 февраля. Пассажир бросился бежать, но его поймали, а затем полицейские решили досмотреть автомобиль. В багажнике находилось тело мужчины.

На допросе водитель и пойманный пассажир машины рассказали, что везли сбежавшего с СВО сослуживца — 44-летнего контрактника Романа из поселка Рудничный. Он дезертировал и командир отправил за ним земляков, чтобы они вернули его на место службы.

Бойцы приехали в поселок, но Роман отказался возвращаться на СВО, и тогда сослуживцы избили его и посадили в подвал. Через несколько дней пленника нашли без признаков жизни. Тогда военные решили избавиться от тела, но во время перевозки они попались сотрудникам ДПС.

По предварительным данным, дезертир не выжил от переохлаждения.