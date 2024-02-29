Иванов: на линии соприкосновения видно, что победа в СВО будет за Россией

"Мы движемся к этим целям (поставленным в СВО - прим. ТАСС), мы еще их не достигли, до этого еще предстоят, как говорят на Западе, пот, кровь и слезы, но это надо делать, никаких сомнений нет", - сказал Иванов. "Так же, как и нет сомнений в том, что победа будет за нами, и это уже начинает проявляться на линии соприкосновения со всей очевидностью", - подчеркнул он.