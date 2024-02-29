Британия может продать авианосец Prince of Wales из-за проблем с финансированием

Британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью $3,6 млрд может быть продан по бросовой цене дружественной стране или законсервирован из-за проблем с финансированием. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники в ВМС Соединенного Королевства.

© Wikipedia Commons

По данным одного из них, подобный сценарий рассматривался членами Группы планирования крупных морских предприятий после того, как стало известно, что проект бюджет, которого будет представлен на будущей неделе, не предусматривает какого-либо значительного увеличения расходов на оборону.

"В группе осознают, что ВМС изо всех сил пытаются выполнить оперативные обязательства и нуждаются в скорейшем расширении возможностей, - отметил он. - Второй авианосец (аналогичный по характеристикам первому HMS Queen Elizabeth - прим. ТАСС) - это находящийся в резерве актив с очень дорогим и редко используемым оборудованием". "Поэтому, если мы хотим решить бюджетные проблемы, то можем избавиться от авианосца или же передать его, скажем, союзнику из AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США)", - уточнил он.

HMS Prince of Wales, введенный в эксплуатацию в декабре 2019 году, рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также 4 вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей. HMS Queen Elizabeth ввели в состав британского флота в 2017 году.

Поломки HMS Prince of Wales

Этот британский авианосец водоизмещением 65 тыс. тонн и длиной 280 м провел, по свидетельству СМИ, значительное время в доках для устранения поломок.

В декабре 2020 года HMS Prince of Wales выбыл из строя на несколько месяцев из-за затопления. Причиной инцидента, в результате которого тысячи литров воды залили машинное отделение и электрические щитки, стал прорыв пожарного водопровода. Устранение последствий того инцидента заняло 193 дня и обошлось в $4 млн.