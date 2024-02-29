Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл на передовую и назвал обстановку на фронте сложной. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной», — сказал он.

Главком ВСУ назвал особенно напряженной ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях.

По его словам, идут жесткие боестолкновения в районе Работино и Вербового. Кроме того, Сырский отметил, что в работе некоторых командиров обнаружили просчеты во владении обстановкой. Он принял меры для исправления ситуации и поручил выделить дополнительные боеприпасы и резервы.