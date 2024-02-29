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Главком ВСУ прибыл на авдеевское направление и оценил обстановку на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл на передовую и назвал обстановку на фронте сложной. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной», — сказал он.

Главком ВСУ назвал особенно напряженной ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях.

По его словам, идут жесткие боестолкновения в районе Работино и Вербового. Кроме того, Сырский отметил, что в работе некоторых командиров обнаружили просчеты во владении обстановкой. Он принял меры для исправления ситуации и поручил выделить дополнительные боеприпасы и резервы.

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Ранее Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовые командные пункты в зоне боевых действий. Главком ВСУ заявлял о сложной ситуации для Киева на многих направлениях. Он отмечал, что обстановка требует постоянного контроля.

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