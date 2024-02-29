Россия заранее знала о плане контрнаступления ВСУ в 2023 году. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), назвав эту ситуацию серьезной проблемой.

«У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем какие-то меры», — высказался Кирилл Буданов, его слова приводит канадский телеканал CBC News.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом контрнаступлении. По его словам, оно будет в Черном море. Дату начала операции и другие подробности он не привел, мотивируя это тем, что «план может оказаться в руках России».