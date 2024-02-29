Мобилизация: последние новости на сегодня 29 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 февраля 2024, в материале «Рамблера».

В Соликамске расширили список получателей выплаты для участников СВО

Список получателей выплаты при заключении контракта на участие в специальной военной операции расширили в Соликамске Пермского края. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал краевого совета представительных органов муниципальных образований «На местах».

«Получить выплаты в 100 тысяч рублей теперь смогут граждане, не только зарегистрированные по месту жительства, но и имеющие регистрацию по месту пребывания в округе», — говорится в сообщении. Также на меру могут претендовать вставшие на учет в Соликамском военном комиссариате и заключившие контракт с ВС РФ.

В Югре ветеранов СВО включили в резерв госслужбы

Участники специальной военной операции из Югры, которые вернулись домой, теперь могут занять должности на государственной и муниципальной службе, в том числе и управленческие. Об этом пишет «Российская газета».

Как говорится в публикации, это станет особенно важной мерой поддержки для бойцов, которые получили тяжелое ранение и не могут вернуться на фронт. Для должности управленца им предстоит пройти обучение и отбор.

Издание подчеркивает, что в Югре должности руководителей ряда правительственных департаментов выборные, отбор на них проходит по конкурсу в три этапа, включая открытое голосование всех жителей округа.

Замглавы Росгвардии совершил рабочую поездку в зону проведения СВО

В зону проведения специальной военной операции съездил заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев, где вручил военнослужащим и сотрудникам государственные и ведомственные награды. Об этом пишет RT со ссылкой на официальный Telegram-канал Росгвардии.