Экс-разведчик: ВСУ не смогут перейти в наступление из-за натиска ВС РФ

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Redacted, что украинские войска не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять ВС России.

«Новое контрнаступление будет таким же «успешным», что означает,... люди будут убиты, ранены или взяты в плен, а техника — уничтожена», — сказал он.

При этом Риттер отметил, что ВС России довольно хорошо перехватывают войска противника по мере их наращивания.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что у Украины вряд ли получится начать контрнаступление в этом году.