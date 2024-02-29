ВС России разбили опорники ВСУ «Тулумбасами»

Экипажи штурмовиков Су-25 ВС России нанесли массированный удар по местам скопления личного состава ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Для выполнения задачи были применены крупнокалиберные ракеты С-13 «Тулумбас», передает РИА Новости.

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Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что все намеченные цели были уничтожены, о чем свидетельствуют доклады передового авианаводчика. После выполнения пуска ракет самолеты-штурмовики выпустили тепловые ловушки для защиты от ответа украинской ПВО и вернулись на базу.

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