В среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили диверсионную группу ВМС Украины, которая пыталась высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области. Это не первая попытка Украины высадить свои силы на косе. В сентябре 2023 года в Минобороны РФ сообщили о предотвращенной высадке десанта ВСУ в этом районе.