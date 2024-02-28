СМИ ФРГ опубликовали «план» нападения РФ на НАТО

СМИ Германии, в том числе, таблоид Bild, опубликовали возможный сценарий нападения России на страны Североатлантического альянса. В своих публикациях они сослались на некий правительственный документ, якобы представленный парламенту, пишет РИА «Новости».

По данным журналистов, в документе указывается, что теоретически подобное нападение могло бы состоять из четырех фаз.

Первая фаза может быть масштабной. В ходе нее предусматривается массовая кампания по дезинформации населения, атаки в СМИ на ключевые принципы демократии. Кроме того, возможны кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры: линии электропередач, плотины.

В ходе второй фазы якобы запланированы масштабные маневры ВС РФ, акты саботажа, удары по космическим объектам и ключевой гражданской инфраструктуре.

Во время третьей и четвертой фаз, по мнению авторов документа, Москва начнет сухопутную операцию на территории стран НАТО, прорвется к Германии, нанесет удары по космическим объектам.

Авторы документа допускают, что Россия может применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие.

По данным агентства, германские СМИ нередко публикуют подобные планы, сценарии и выдержки из якобы секретных правительственных документов.