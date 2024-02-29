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В России прокомментировали немецкий сценарий нападения Москвы на НАТО

Информационная программа Запада сегодня настроена на то, чтобы наращивать военно-политический психоз в обществе, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал теоретический сценарий нападения России на НАТО, опубликованный в немецком журнале Bild.

В России прокомментировали немецкий сценарий нападения Москвы на НАТО
© РИА Новости

«Эта статья — это лишнее подтверждение того, что этот психоз нарастает. Он рассчитан на то, чтобы пошатнулось общественное мнение в эту сторону. Но мне почему-то кажется, что абсурдность аргументов, которые приводятся, выдает бесперспективность и неприемлемость этих дешевых тезисов. Именно так к этому надо относиться и меньше популяризировать глупости, которые распространяют немецкие СМИ, политики и так далее», — заявил Карасин.

Ранее Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Издание указало, что основывалось на «представленном парламенту правительственном документе».

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Исходя из сценария, нападение может состоять из четырех фаз. Не исключается, что Москва применит биологическое, химическое и ядерное оружия, а с помощью электромагнитных импульсов сожжет все электронные устройства.

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