В России прокомментировали немецкий сценарий нападения Москвы на НАТО

«Эта статья — это лишнее подтверждение того, что этот психоз нарастает. Он рассчитан на то, чтобы пошатнулось общественное мнение в эту сторону. Но мне почему-то кажется, что абсурдность аргументов, которые приводятся, выдает бесперспективность и неприемлемость этих дешевых тезисов. Именно так к этому надо относиться и меньше популяризировать глупости, которые распространяют немецкие СМИ, политики и так далее», — заявил Карасин.