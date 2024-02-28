Назван архитектор операций ВСУ против России на Черном море

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин — основной архитектор операций Вооруженных сил Украины против России на Черном море. О роли военачальника пишет издание Express .

Адмирал должен был покинуть свою должность в ноябре этого года, но премьер Риши Сунак лично попросил Радакина остаться на своем посту из-за своей роли в осуществлении операций украинских сил. Король Карл III одобрил продолжение службы адмиралом.