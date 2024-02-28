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Назван архитектор операций ВСУ против России на Черном море

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин — основной архитектор операций Вооруженных сил Украины против России на Черном море. О роли военачальника пишет издание Express.

Назван архитектор операций ВСУ против России на Черном море
© Lenta.ru

Адмирал должен был покинуть свою должность в ноябре этого года, но премьер Риши Сунак лично попросил Радакина остаться на своем посту из-за своей роли в осуществлении операций украинских сил. Король Карл III одобрил продолжение службы адмиралом.

В августе прошлого года издание The Guardian США опасаются отправлять высокопоставленных военных на украинскую территорию.

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