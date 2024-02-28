Стало известно, что Украина может лишиться лучших ракет ПВО

Вооруженные силы Украины могут остаться без снарядов к западным системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, сообщил военный американский обозреватель Дэвид Экс для Forbes. По его информации, новых поставок ракет в Киев не было с конца 2023 года.

Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО, — заявил Экс.

Он подчеркнул, что украинская армия могла переместить ЗРК ближе к линии фронта, чтобы противодействовать российской авиации. Обозреватель отметил значительное преимущество ВС России в огневой мощи, что способствует продвижению их сухопутных войск. Экс также подчеркнул, что сенат США уже одобрил новую помощь Украине в размере $60 млрд, которая, в том числе, будет включать в себя большие партии ракет противовоздушной обороны.