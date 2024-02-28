Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

В ходе заседания политик отметил необходимость обеспечения войск наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами.

Медведев также сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о приоритете обеспечения производства особо востребованных систем противовоздушной обороны. Зампред Совбеза добавил, что глава государства дал ряд специальных указаний на эту тему.