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Минобороны: ВС РФ освободили Петровское на авдеевском направлении

Российские военные освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские военные освободили Петровское на авдеевском направлении
© РИА Новости

В сводке говорится, что Петровское (в 2016 году Украина его переименовала в Степовое) было освобождено группировкой войск "Центр". Российские подразделения заняли более выгодные рубежи.

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Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска за неделю освободили на авдеевском направлении Северное, Ласточкино и Победу.

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