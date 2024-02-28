Российские военные освободили Петровское на авдеевском направлении

Минобороны: ВС РФ освободили Петровское на авдеевском направлении
Российские военные освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В сводке говорится, что Петровское (в 2016 году Украина его переименовала в Степовое) было освобождено группировкой войск "Центр". Российские подразделения заняли более выгодные рубежи.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска за неделю освободили на авдеевском направлении Северное, Ласточкино и Победу.