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Британский адмирал назвал сложной ситуацию на Украине

Начштаба обороны ВС Британии, главный военный советник премьер-министра страны адмирал Тони Радакин заявил, что ситуация на Украине сложная, и она обостряется из-за нехватки боеприпасов. Об этом он сообщил изданию The Washington Post.

Британский адмирал назвал сложной ситуацию на Украине
© Газета.Ru

Он отметил, что успех российских войск заметен: Вооруженные силы РФ освобождают новые территории.

"Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев", - сказал адмирал.

До этого Радакин заявил, что у Вооруженных сил Украины Украины вряд ли получится начать контрнаступление в 2024 году. Радакин предрек, что Украина вряд ли сможет начать контрнаступление, в лучшем случае — до конца лета, а в худшем — отложит операцию до следующего года. Он обратил внимание, что все больше украинских территорий продолжают переходить под контроль России.

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Также в США сообщили о серьезных потерях ВСУ. Об этом написало американское издание Military Watch Magazine. По данным военных аналитиков издания, потери сильно подорвали боеспособность подразделений ВСУ.

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