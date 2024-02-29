Британский адмирал назвал сложной ситуацию на Украине

Начштаба обороны ВС Британии, главный военный советник премьер-министра страны адмирал Тони Радакин заявил, что ситуация на Украине сложная, и она обостряется из-за нехватки боеприпасов. Об этом он сообщил изданию The Washington Post.

До этого Радакин заявил, что у Вооруженных сил Украины Украины вряд ли получится начать контрнаступление в 2024 году. Радакин предрек, что Украина вряд ли сможет начать контрнаступление, в лучшем случае — до конца лета, а в худшем — отложит операцию до следующего года. Он обратил внимание, что все больше украинских территорий продолжают переходить под контроль России.