После взятия Авдеевки российской армией ВСУ ждет эффект домино, страна продолжит терять территории. Это произойдет в том случае, если Запад не будет направлять военную помощь Украине. Об этом сообщил брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир Кличко.
«Вы видели Авдеевку?.. И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться как эффект домино», — заявил Кличко. Его слова передает издание Focus.
Ранее армия России вынудила ВСУ покинуть часть позиций на второй линии обороны в районе села Орловка под Авдеевкой. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, этого удалось достичь с помощью массированных атак.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина продолжит терять свои территории в случае, если Запад не возобновит военную помощь Киеву. Он добавил, что страна может потерять земли не только на востоке, но и на южном направлении.