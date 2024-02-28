Кличко заявил, что ВСУ продолжат терять территории после Авдеевки

«Вы видели Авдеевку?.. И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться как эффект домино», — заявил Кличко. Его слова передает издание Focus.