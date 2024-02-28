В Госдуме описали будущее Армении после вывода российских миротворцев

Вывод российских миротворцев может создать угрозу территориальной целостности Армении, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат отметил, что Ереван действует неосмотрительно, когда добивается протектората Запада.

Уверен, что российские миротворцы, которые находятся в Армении, являются гарантией ее территориальной целостности, а стоит Еревану их выдворить, за страну больше никто не даст и ломаного гроша. Армянские политики либо на самом деле этого не понимают, либо делают вид, специально добиваясь, чтобы в государстве был установлен западный протекторат, — сказал он.

Журавлев напомнил, что ни один из союзников Армении в НАТО не предпринял никаких шагов для предотвращения конфликта в Карабахе. По его словам, единственным, кто оказал содействие в примирении сторон, стал Кремль.

И чтобы не было резни, между вражескими армиями там как раз и встали российские войска, на присутствие которых согласились и Баку, и Ереван, — подчеркнул депутат.

При этом Журавлев отметил, что считает необходимым вывести российский контингент из Армении. По его словам, миротворцы рискуют жизнями ради безопасности страны, которая этого не ценит.

Если Армения уверена, что способна справляться собственными силами, пусть пробует, это исключительно ее собственный выбор. Потом только пусть снова не винит Россию во всех своих политических и военных неудачах, как привыкла это делать при каждом удобном случае, — заключил парламентарий.