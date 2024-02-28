В Харьков прибыли резервы ВСУ

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что в Харьков прибыли переброшенные резервы одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, они расположились в общежитии действующего вуза, сообщает РИА Новости.

«В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений города Харькова начали заселяться украинские военнослужащие численностью до роты, прибывшие из центральной части страны», — заявил он.

Марочко уточнил, что внешние признаки указывают на то, что подразделение, о котором идет речь, функционирует с недавних пор и создано в качестве резерва 57-й мотопехотной бригады ВСУ.