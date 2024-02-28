Мобилизация: последние новости на сегодня 28 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Шойгу направил телеграммы отличившимся на спецоперации мотострелкам ЦВО и ЮВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся при выполнении задач специальной военной операции гвардейским мотострелковым соединениям Центрального и Южного военных округов, сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, в настоящее время мотострелки уверенно продвигаются вперед и проявляют в работе стойкость и мужество, в том числе на Авдеевском направлении.

Министр обороны отметил работу 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады. Также Шойгу подчеркнул важность работы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады, участвовавшей в освобождении Мариуполя, а также населенных пунктов ЛНР и Запорожской области.

В Саратовской области направили 2,8 млн рублей на выплату военным, отличившимся в СВО

Около 2,8 млн рублей направили в Саратовской области в прошлом году на выплату военнослужащим, отличившимся в специальной военной операции и награжденным почетным знаком губернатора «За мужество и отвагу», сообщает ТАСС.

Награду получили 28 человек. Им назначено денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей. Средства были направлены из бюджета региона.

Награда была учреждена по поручению губернатора Романа Бусаргина в конце 2022 года. Почетный знак вручается отличившимся при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

ПСБ выдал участнику СВО из Новосибирска ипотеку с новыми мерами поддержки

В Новосибирске поздравили участника специальной военной операции, который первым воспользовался новыми мерами поддержки при получении военной ипотеки, сообщает телеканал «Звезда».

Для военнослужащих, участников и ветеранов СВО разработаны адресные программы финансовой помощи и социальных гарантий.