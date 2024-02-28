Российская военная авиация нанесла серию ударов по целям в Одессе

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию ударов по целям в Одессе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный обозреватель».

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По данным канала, в городе слышали множественные детонации. Предположительно, авиация поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в порту Южный.

До этого в городе взрывы были слышны ночью 28 февраля. Также, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога прозвучала в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

Накануне стало известно о серии взрывов в украинском городе Полтава. 27 февраля глава администрации Запорожской области в украинской системе власти Иван Федоров сообщил о взрыве в городе Запорожье.