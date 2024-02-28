Названы причины провала фронта ВСУ

«Россия использует корректируемые бомбы, термобарические боеприпасы. Мы бережем своих людей, у нас такая возможность есть в большей степени, чем у Украины. Но работы еще очень много, она требует аккуратности и осторожности, ведь у противника тоже уже накоплен опыт», — уточнил военный.