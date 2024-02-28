В США произошел инцидент с бомбардировщиком B-52

Представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота заявил, что стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США B-52 совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Сотрудник базы подтвердил, что аварийная посадка самолета произошла на прошлой неделе из-за возгорания одного из двигателей. По его словам, никто из членов экипажа не пострадал. Однако источник не уточнил, получил ли повреждения бомбардировщик.

«В настоящий момент инцидент расследуется», — заключил представитель базы.