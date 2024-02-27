Самолеты Mirage 2000-5 сопроводили российский Ил-20 у побережья Эстонии, рассказали в Главном штабе ВС Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В пресс-службе заметили, что истребители были подняты по тревоге и осуществили перехват российского самолета-разведчика Ил-20 у побережья Эстонии.

В ведомстве заметили, что самолеты были подняты с тем, чтобы защитить воздушное пространство балтийских союзников Франции.

Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 был разработан в 1970-х годах фирмой Дассо. Состоит на вооружении Греции, Перу, Катара, Египта и ряда других стран.