ВКС Франции сопроводили российский Ил-20 у границ Эстонии
Самолеты Mirage 2000-5 сопроводили российский Ил-20 у побережья Эстонии, рассказали в Главном штабе ВС Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В пресс-службе заметили, что истребители были подняты по тревоге и осуществили перехват российского самолета-разведчика Ил-20 у побережья Эстонии.
В ведомстве заметили, что самолеты были подняты с тем, чтобы защитить воздушное пространство балтийских союзников Франции.
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 был разработан в 1970-х годах фирмой Дассо. Состоит на вооружении Греции, Перу, Катара, Египта и ряда других стран.
В рамках миссии НАТО по «усиленному воздушному патрулированию» четыре истребителя Mirage 2000-5 были размещены на авиабазе Шяуляй в Литве. Самолеты направлены в республику, так как страны Балтии не располагают собственной авиацией.