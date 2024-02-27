Французские истребители сопроводили российский Ил-20 у границ Эстонии

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. Французские военные не указывают, когда именно имел место этот эпизод. В сообщении упоминается, что это произошло в рамках участия французских истребителей в миссии НАТО по "усиленному воздушному патрулированию" (Enhanced Air Policing). Согласно заявлению на сайте Министерства Вооруженных сил Франции, четыре истребителя Mirage 200-5 будут базироваться на авиабазе Шяуляй в Литве с 30 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года.