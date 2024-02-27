Шойгу заявил о провоцировании США угрозы наращиванием ядерного потенциала в ЕС

Вашингтон провоцирует угрозы радиационного, химического и биологического характера, когда наращивает ядерный потенциал на территории стран Европы, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Министр также рассказал, что войска радиационной, химической и биологической защиты России ликвидировали угрозу биологического заражения, которая могла возникнуть из-за разрушения плотины Каховской ГЭС, передает ТАСС.

По словам министра, было обеззаражено более 1,5 тыс. объектов на площади 340 тыс. кв. метров, что позволило минимизировать материальный ущерб.