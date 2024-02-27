В США рассказали о переоцененности танков Abrams

«M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценен — во многом так же, как британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся на вооружении в мире на сегодняшний день, ни один из них не следует рассматривать как непобедимое чудо-оружие», — говорится в материале.