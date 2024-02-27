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Польша отказалась от отправки войск на Украину

Польша отказывается от отправки своих войск на Украину. Об этом в интервью телеканалу Polsat сообщил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик.

Польша отказалась от отправки войск на Украину
© Lenta.ru

«В Польше нет такого проекта и идеи», — ответил он на соответсвующий вопрос, добавив, что вопросы безопасности остаются «очень деликатными».

Ранее французский депутат и лидер партии «Республиканцы» Эрик Сьотти опротестовал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке вооруженных сил западных стран на Украину.

До этого Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.

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