Польша отказалась от отправки войск на Украину

Польша отказывается от отправки своих войск на Украину. Об этом в интервью телеканалу Polsat сообщил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик.

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«В Польше нет такого проекта и идеи», — ответил он на соответсвующий вопрос, добавив, что вопросы безопасности остаются «очень деликатными».

Ранее французский депутат и лидер партии «Республиканцы» Эрик Сьотти опротестовал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке вооруженных сил западных стран на Украину.