Спецоперация на Украине 27 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 февраля 2024 года.

В Кремле прокомментировали информацию об уничтожении на СВО первого танка Abrams

Информацию о первом уничтоженном в зоне специальной военной операции танке Abrams прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет Lenta.ru.

Он процитировал слова российских солдат и указал, что «эти танки будут гореть так же, как и другие». Причем ранее пресс-секретарь лидера РФ назвал уничтожение Abrams ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных.

Начальник расчета С-300 сообщил о поражении трех самолетов ВСУ на запорожском направлении

Три самолета Воздушных сил армии Украины сбили расчеты комплексов противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» с использованием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в связке с ЗРК «Бук-М2» на запорожском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Все самолеты, которые сбили, — это ракетоносители, они взлетали с аэродромов, их комплекс "Бук" обнаруживал, ЗРК С-300 сбивал», — поделился начальник расчета С-300.

Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Опорный пункт Вооруженных сил Украины поразили российские штурмовики Су-25 на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Все указанные цели, если верить докладам передового авиационного наводчика, были уничтожены.