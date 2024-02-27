Мобилизация: последние новости на сегодня 27 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Бойцов СВО освободят от уплаты процентов по потребкредитам

Освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам хотят участников специальной военной операции в России. Инициативу уже одобрило правительство, пишет газета «Известия» со ссылкой на свой источник в кабинете правительства.

Источник указал, что снять с участников боевых действий на Украине обязательства по уплате процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода предлагает Министерство финансов РФ. Если на дату вступления закона заемщик уже уплатил их во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга.

Законопроект подразумевает, что банкам в размере 50% возместят недополученный дохода по процентам.

В России выделили средства на поддержку мобилизованных и контрактников

Для выплат отдельным категориям мобилизованных и контрактников в 2024 году выделено 4,063 миллиарда рублей. В документе, опубликованном на сайте кабинета министров, указано, что мера позволит возобновить выплаты пенсий по выслуге лет пенсионерам силовых структур. Об этом пишет Lenta.ru.

Как говорится в сообщении, эти люди будут ежемесячно получать компенсацию в размере 100% соответствующей выплаты. Кроме того, военным пенсионерам, заключившим контракт с ВС РФ или участвующим в боях на Украине, сохраняют повышенные выплаты, даже если эти граждане служат на должности с окладом ниже той, от которой рассчитывалась пенсия.

На Кубани сохранят право на жилье семьям мобилизованных спасателей, погибших в зоне СВО

Право на предоставление жилья сохранят за семьями мобилизованных кубанских спасателей, погибших в боях на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на принятые в ходе сессии депутатами Законодательного собрания Краснодарского края поправки.