На Украине раскрыли причину недовольства солдат ВСУ
Постоянной нехваткой личного состава на фронте недовольны солдаты Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью телеканалу «Прямой», передает РИА Новости.
«Когда приезжаешь на фронт, первый вопрос: "Когда будет новый призыв"? Те парни, с которыми я пошел воевать <...> злые, как черти. Я никогда не слышал столько мата по отношению к украинским политикам», — поделился он.
При этом Луценко признал, что даже повальная мобилизация не поможет Вооруженным силам Украины переломить ход событий в свою пользу. Экс-министр считает, что Киев попросту не успеет подготовить новых солдат для решающих сражений.
«Все понимают, что судьба этой войны решается в апреле, максимум — в мае. А солдат же <..> нужно еще научить, <...> провести слаживание. <...> Это минимум три месяца», — добавил Луценко.
Ранее 7 февраля парламент Украины принял скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Теперь военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, арестовать счета.