В США опубликовали данные о российских войсках

"(Публикация) разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций", - сказано в предисловии.