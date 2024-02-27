В США опубликовали данные о российских войсках

В США озвучили данные о российских войсках
США подготовили 280-страничный свод данных о российских вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине.
"(Публикация) разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций", - сказано в предисловии.
Публикация включает разнообразные сведения – от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате атаки ВСУ на село Почаево в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.