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МО РФ: авиация коалиции США за сутки три раза нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США за сутки трижды нарушила воздушное пространство Сирии. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

МО РФ сообщило о нарушении коалицией США воздушного пространства Сирии
© globallookpress.com

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить.

Он отметил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

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