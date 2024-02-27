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Израиль может дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах

Системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотными летательными аппаратами планирует передать Израиль Украине, работа в этом направлении уже ведется. Об этом на заседании ГА ООН заявил израильский постоянный представитель при ООН Гилад Эрдан, передает РИА Новости.

Израиль может дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах
© РИА Новости

«Израиль также работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения для защиты гражданских лиц от неизбирательных ударов России ракетами и беспилотниками», — заявил он.

Эрдан добавил, что Израиль был вынужден проводить ряд исследований в этой сфере и теперь будут рады «поделиться потенциалом» с Украиной.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС могут направить своих военнослужащих на Украину. Об этом он упомянул после заседания правительства и Совета Безопасности Словакии.

По его словам, эта встреча доказывает провал стратегии Запада на Украине. Фицо указал, что от обсуждения этой темы «идет мороз по коже», однако Словакия и другие страны Запада должны быть «конструктивно подготовлены».

«Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС не исключают, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», — сказал политик.

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