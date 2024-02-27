Израиль может дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах

Системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотными летательными аппаратами планирует передать Израиль Украине, работа в этом направлении уже ведется. Об этом на заседании ГА ООН заявил израильский постоянный представитель при ООН Гилад Эрдан, передает РИА Новости.

«Израиль также работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения для защиты гражданских лиц от неизбирательных ударов России ракетами и беспилотниками», — заявил он.

Эрдан добавил, что Израиль был вынужден проводить ряд исследований в этой сфере и теперь будут рады «поделиться потенциалом» с Украиной.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС могут направить своих военнослужащих на Украину. Об этом он упомянул после заседания правительства и Совета Безопасности Словакии.

По его словам, эта встреча доказывает провал стратегии Запада на Украине. Фицо указал, что от обсуждения этой темы «идет мороз по коже», однако Словакия и другие страны Запада должны быть «конструктивно подготовлены».